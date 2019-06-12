المنتخب الليبي يتأهب للمشاركة في بطولة العالم بكازاخستان

بنغازي 12 يونيو 2019 (وال) – يتأهل منتخب ليبيا لرفعات القوة لذوي الإعاقة الحركية للدخول في معسكر إعداد مغلق في مدينة بنغازي، وذلك استعداداَ وتحضيراً لبطولة العالم بكازاخستان.

هذا وستنطلق منافسات بطولة العالم بكازاخستان من الفترة 10 يوليو وحتى 21 من نفس الشهر من هذا العام.

ويشارك المنتخب الليبي في بطولة العالم بكازاخستان والمؤهلة للألعاب البارألمبية بطوكيو 2020 بعدد أربعة لاعبين وهم سهيل عبد الناصر الترهوني في وزن 59 ك، وصعب غرس الله في وزن 72 ك، وكذلك إبراهيم بوسميحة في وزن 62 ك، بالإضافة إلى عبد الرازق مصطفي البعباع في وزن 88 ك.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المشاركة تندرج تحت إشراف اللجنة الفنية العليا للرفعات القوة والتابعة للجنة البارألمبية الليبية لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة. ( وال – بنغازي) س أ/ ع ع

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