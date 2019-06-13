 مصر تواجه تنزانيا وديا قبل الكان

بدأ العد التنازلي لاستضافة المنتخب المصري لبطولة أمم أفريقيا وفي الوقت ذاته التتويج باللقب الغائب عن الخزائن لسنوات طوال.

هذه المرة يخوض المنتخب المصري مباراة استعدادية ودية في معسكر برج العرب أمام تنزانيا هدفها تجهيز العناصر للمونديال الأفريقي في غياب بارز لمحمد صلاح الذي من المقرر أن يدفع به المدير الفني للفراعنة خافيير أجيري في مواجهة غينيا الودية الأخيرة قبل انطلاق النهائيات.

وسيفتتح المنتخب المصري بطولة أمم أفريقيا بلقاء زمبابوي حيث يتواجد المنتخب المستضيف في المجموعة الأولى وإلى جانبه منتخبات زمبابوي وجمهورية الكونغو وأوغندا.

ويعول المنتخب المصري بالدرجة الأولى على توهج محمد صلاح في البريميرليغ ودوري الأبطال وإمكانية استغلالها رفقة فريقه الوطني وعلى غرار صلاح تمتلك مصر مجموعة من الأسماء البارزة على رأسها عبدالله السعيد والمحمدي والشناوي.

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