مساعد مدرب سلة الأهلي بنغازي يجري عملية جراحية

أجرى مساعد مدرب فريق الأهلي لكرة السلة أحمد المسماري عملية جراحية أدت إلى بتر أحد أصابعه إثر حادث سير أليم بضواحي مدينة بنغازي.

ولعب المسماري قبل دخوله للمجال التدريبي في عدة أندية منها النصر والهلال والأهلي بنغازي قبل يبدأ مسيرته التدريبية في الأهلي كمساعد للمدرب الصربي الحالي.

ويعتمد فريق الأهلي بنغازي لكرة السلة هذه السنوات على العناصر الشابة حيث غادر الفريق كأس ليبيا لكرة السلة من الدور ربع النهائي فيما تأجل استكمال نهائيات ليبيا لكرة السلة بعد الظروف الأخيرة التي عاشتها العاصمة طرابلس.

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