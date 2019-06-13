اجتماع العادي الأول لمنسقي المناطق بنقابة الإعلاميين الرياضيين

بنغازي 13 يونيو 2019 (وال)- عقد رئيس النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين الأستاذ نصر المهدوي، اجتماع العادي الأول لمنسقي المناطق بالنقابة.

هذا وناقش الأستاذ نصر المهدوي خلال الاجتماع الذي عقده أمس الأربعاء، بحضور منسقي النقابة بمناطق ومدن : الواحات، المرج، شحات، القبة، سبها، درنة، وتغيب منسقي مدن : طرابلس، الجبل الغربي، أجدابيا بسبب ظروف حالت دون الحضور، عدة بنود أبرزها : مطالبة بعض الفروع والتنسيقيات بضرورة تسديد الاشتراكات السنوية المتأخرة، تمهيدًا لتشكيل لجنة الانتخابات خلال الفترة القريبة القادمة.

كما تم خلال الاجتماع عرض ترشيح المدينة التي ترغب في استضافة الملتقى الثالث للإعلاميين الرياضيين والمقرر عقدها عقب عطلة عيد الأضحى المبارك.

وبدوها، طلبت تنسيقية النقابة بمنطقة الواحات، استضافة الملتقى الثالث للإعلاميين الرياضيين، مع توفير كل المتطلبات الضرورية لنجاح الحدث من الإقامة والإعاشة. (وال- بنغازي) ف ع/ ر ت

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