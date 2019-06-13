الأولمبياد الخاص الليبي يُكرّم الرياضيين المشاركين في الألعاب العالمية في الإمارات

بنغازي 13 يونيو 2019 (وال)- كرّم مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الليبي، الرياضيين المشاركين في الألعاب العالمية شهر مارس الماضي بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

هذا وجاء ذلك خلال احتفالية أقيمت صباح اليوم الخميس، حيث خصص الأولمبياد الخاص الليبي، مكافآت مالية تشجيعية للرياضيين والمدربين هم: عمر سعيد الورفلي مدرب لعبة البوتشي، وشيخ المدربين مدرب لعبة القوة البدنية عبد الرحمن بدر مضوه، والمدرب لعبة البيولنج إمراجع محمد نجم، والسيدة فريال الفيتوري مدربة السباحة.

ونوه رئيس البرنامج الفرعي للاولمبياد الخاص الليبي محمد سعيد الورفلي، لجهود مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الليبي، والرياضيين والمدربين على حد سواء، أثناء استعداهم ومشاركتهم في الألعاب العالمية في الإمارات.

وشملت الاحتفالية تكريم الرياضيين الذين تحصلوا على قلائد ذهبية وفضية وبرونزية، والرياضيين هم : علي فرج المهدوي لاعب لعبة البوتشي، وهناء أمحمد بوراي لاعبة البوتشي، وروعة أبو بكر المقضبي لاعبة البيولنج، ومعتز المغربي لاعب البيولنج، وسلوى العشيبي لاعبة القوة البدنية، وحنان الأوجلي لاعبة القوة البدنية، وعمار المهدي الشطشاط لاعب القوة البدنية، وريحانه علي بن حليل لاعبة السباحة.

والجدير بالذكر، إن الاولمبياد الخاص الليبي كان قد تحصل على أكثر من 60 قلادة في عدد من الألعاب خلال بطولة الألعاب العالمية التي أقيمت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بينها عدد 24 قلادة ذهبية، وعدد 21 قلادة فضية، وعدد 15 قلادة برونزية. (وال- بنغازي) ف ع/ ر ت

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