راموس لن يدعو كريستيانو رونالدو لحضور حفل زفافه!

يعتزم قائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، سيرخيو راموس إقامة حفل زفافه من صديقته بيلار روبيو، يوم السبت المقبل، في إشبيلية مسقط رأسه، بحضور عدد كبير من الضيوف.

حيث دعا راموس وصديقته نحو 500 ضيف لحضور حفل الزفاف، وفي مقدمتهم رئيس الفريق الملكي فلورنتينو بيرز، ومديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان، إضافة إلى زميله السابق في المنتخب جيراد بيكه وصديقته المغنية شاكيرا، بينما تجاهل زميله السابق في ريال مدريد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.

ومن بين الضيوف أيضاً رباعي ريال مدريد داني كارفاخال ولوكاس فاسكيز والكرواتي لوكا مودريتش والكوستاريكي كيلور نافاس، بالإضافة إلى ثنائي برشلونة جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس.

أما بالنسبة للاعبي ريال مدريد السابقين فقد دعا راموس كل من الإنجليزي ديفيد بيكهام، وفرناندو هييرو، وراؤول غونزاليس، والبرازيلي رونالدو نازاريو، وروبرتو كارلوس، والحارس إيكر كاسياس.

