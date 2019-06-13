يوفنتوس يختار بديل كانسيلو

ذكر موقع كالشيو ميركاتو المتخصص في رصد انتقالات اللاعبين أن يوفنتوس قد وقع اختياره رسميا على الاسم الذي سيعوض رحيل لاعبه جواو كانسيلو.

وبحسب الموقع الإيطالي فإن لاعب توتنهام كيران تريبير سيكون الخيار الأنسب لتعزيز تشكيلة السيدة العجوز المتطلعة للحفاظ على لقب الدوري الإيطالي والمنافسة على دوري الأبطال الموسم المقبل.

وسيعمل يوفنتوس على تعزيز مراكزه الدفاعية بانتقاء اللاعب الأنسب لتشكيلته لتعويض رحيل كانسيلو الذي يرغب مانشستر سيتي في ضمه مقابل 50 مليون يورو.

ولن يتخلى توتنهام عن خدمات لاعبه تربيير بأقل من 30 مليون يورو خاصة وإن اللاعب مطلوب من قبل أندية نابولي والإنتر في إيطاليا.

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