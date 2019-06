في خامس صفقاته لهذا الموسم.. ريال مدريد يتعاقد رسمياً مع ميندي

كشف نادي ريال مدريد عن تعاقده رسمياً مع المدافع الفرنسي، فيرلان ميندي، من نادي أولمبيك ليون مقابل 48 مليون يورو، في أحدث صفقة يبرمها النادي الملكي استعداداً للموسم الجديد.

حيث أكد الناديان أنباء الصفقة التي رفعت قيمة ما أنفقه العملاق الإسباني خلال الانتقالات الصيفية الحالية إلى ما يقدر بنحو 300 مليون يورو، في وقت يحاول فيه ريال مدريد تعويض موسم 2018-2019 الذي أنهاه دون تحقيق أي بطولة واستعان فيه بجهود ثلاثة مدربين.

هذا ووقع ميندي مع الريال عقداً يمتد لست سنوات قادماً من ليون، الذي انضم إليه في يوليو 2017 من لوهافر.

وخاض ميندي البالغ من العمر 24 عاماً 79 مباراة هز خلالها الشباك ثلاث مرات وصنع سبعة أهداف.

كما لعب ميندي أربع مباريات مع منتخب فرنسا منذ أول مشاركة له في مباراة ودية ضد أوروغواي في نوفمبر 2018.

وبأصبح الدولي الفرنسي الصفقة الخامسة التي يبرمها الريال هذا الصيف، بعد التعاقد مع كل من الجناح البلجيكي، إيدين هازارد، من تشيلسي الإنجليزي، والمهاجم الصربي، لوكا يوفيتش، من إينتراخت فرانكفورت الألماني، والبرازيلي، رودريغو، من سانتوس، والمدافع، إيدر ميليتاو، من بورتو البرتغالي.

