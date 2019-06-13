السلطان زلاتان يحطم الأرقام في الولايات المتحدة

اعتلى زلاتان ابراهيموفيتش نجم يوفنتس وإنتر ميلان الإيطاليين سابقا ومهاجم لوس أنجلوس غالاكسي حاليا قائمة اللاعبين الأغلى أجرا في الدوري الأمريكي لكرة القدم عبر التاريخ.

وأعلنت صحيفة “إسبن” الأمريكية اليوم الخميس المبلغ الذي يتقاضاه السلطان السويدي مع فريقه الحالي الذي ينشط في دوري المحترفين وقد بلغ 7.2 مليون دولار متخطيا جميع لاعبي البطولة لهذا الموسم محطما الرقم السابق للاعب الإيطالي سباستيان جيوفينكو حيث يتقاضى الأخير بـ7.1 مليون دولار موسم 2017 و2018.

وذكر المصدر ذاته أن النجم البالغ من 37 سنة تفوق على لاعبي كرة القدم من حيث الراتب لكنه لم يصل إلى متوسط الرواتب التي تمنح للاعبي كرة السلة (NBA ) في الولايات المتحدة “7.7 مليون دولار”.

والتحق أسد الملاعب بالدوري الأمريكي لكرة القدم الموسم الماضي قادما من مانشستر يونايتد في صفقة بلغت ثلاثة ملايين دولار لموسمين.

الجدير بالذكر أن زلاتان لعب 116 مباراة مع منتخب بلاده السويد سجل خلالهم 62 هدفا عدا عن فوزه بلقب الدوري مع عدة فرق كبرى في إيطاليا وهولندا وإسبانيا وفرنسا كما استطاع السويدي المشاغب إحراز 35 هدفا من أصل 39 مباراة لعبها مع فريقه الحالي هذا الموسم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية