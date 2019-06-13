صديقة دي ليخت تكشف وجهته القادمة

أثارت وجهة اللاعب اليافع ماتياس دي ليخت قائد اياكس أمستردام الهولندي، لغطا كبيرا في الآونة الأخيرة لما لاقاه من تنافس شديد من الأندية الكبرى في أوروبا في السعي خلف عقد صفقة معه وضمه إليها والأكثر بروزا من بين المتسابقين برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ولم يحسم اللاعب قراره بعد خاصة أن الفريق الفرنسي قدم له عرضا يسيل لعاب أي رياضي محترف وهو ضعف ما اقترحه عليه نادي برشلونة الاسباني براتب يصل إلى 15 مليون يورو سنوياً.

لكن الـ48 ساعة الماضية شهدت تغيرات كثيرة ومؤشرات تؤكد أن اللاعب ذا 19 ربيعا اختار وجهته أخيرا وأن الرياح ستكون في صالح زملاء مبابي بعد أن شوهدت صديقة ماتياس دي ليخت العارضة الهولندية الشقراء أنكي مولينار ووالدتها تتجولان في باريس للبحث عن شقة للسكن .

وكتبت عدة صحف عالمية من بينها “دي تيليجراف” الإنجليزية و “سبورت” الكتالونية و”آس” الإسبانبة أن صديقة دي ليخت اختارات فعلا منزلا جميلا بنوافذ عالية وملونة وهذا ما أكده للإعلاميين الأوروبيين بشكل غير رسمي أن نجم أياكس رجح كفة البي آس جي من أجل المال على حساب برشلونة صاحب العراقة والأمجاد والبطولات المحلية والأوروبية.

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