حظوظ المنتخبات العربية في الأمم الأفريقية

جهزت المنتخبات العربية نفسها جيدا منذ يوم القرعة لنهائيات أمم افريقيا 2019 وعرف كل طرف من سيقارع ليبقى معني بالسباق حيث أتت مجموعات تونس والجزائر والمغرب ومصر وموريتانيا متباينة سهلة للبعض وصعبة للبعض الآخر.

وتضم المجموعة الأولى الفراعنة إلى جانب الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي وصفها جميع المراقبين بأنها سهلة ولم يكن على أغيري انتظار آخر مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا ليضع التشكيلة الأخيرة التي غاب عنها أحمد أبو الفتوح والحارس محمد أبو جبل ومحمود عبد المنعم “كهربا”.

وبدت مجموعة منتخب الجزائر الثالثة مع السنغال وكينيا وتنزانيا في مجموعة للجميع السهل الممتنع وحسب المباريات الودية أعد جمال بالماضي مدرب محاربي الصحراء العدة جيدا لهذه النهائيات.

ورغم وجود أسود الأطلس في مجموعة تضم كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وناميبيا إلا أنهم دائما من بين المرشحين بقوة للوصول إلى قمة المسابقة والظفر باللقب هذه السنة نظرا لما يمتلكونه من لاعبين في كبرى الأندية الأوروبية.

وبالنسبة للتونسيين والمجموعة الخامسة التي تحتوي على مالي وانغولا وأيضا اصطدام عربي خالص مع موريتانيا والقرارات الجريئة التي اتخذها الوافد الجديد المدرب الان جيراس باستبعاد أسماء كبيرة مثل علي معلول واستقطاب آخرين من صغار السن والاستقرار على قائمة نهائية كل هذا يجعل الأمل قائما لأبناء الخضراء.

إذا اقترب موعد العرس الرياضي الأغلى في القارة السمراء الذي تسقط فيها ألوان الأندية لترتفع الرايات والأعلام الوطنية.

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