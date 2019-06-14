“الفراعنة” ينتصرون على “تنزانيا” من دون “صلاح”

تغلب المنتخب المصري على نظيره التنزاني بهدف يتيم في المباراة الودية التي جمعت الفريقين تحضيرا لنهائيات أمم افريقيا التي ستقام في بلاد الفراعنة في 21 من الشهر الجاري وحتى 19 منه

سجل الهدف الوحيد في المباراة اللاعب المصري أحمد المحمدي برأسية في الدقيقة 64، ضمن المواجهة الاستعدادية الأولى بالنسبة للبلد المضيف صاحب الرقم القياسي في عدد الفوز بلقب المسابقة القارية الأغلى

ومن المقرر أن يخوض المنتخب المصري مباراة ودية أخرى أمام غينيا يوم الأحد المقبل لضمان جاهزيته إبان لقاء الافتتاح الرسمي لأمم افريقيا عندما يلاقي نظيره زيمبابوي

وشهدت المباراة غيابا بارزا للنجم العالمي محمد صلاح بسبب التحاقه المتأخر بكتيبة أغيري بعد أن كان يقضي إجازته في الغردقة رفقة عائلته، بعد موسم مثير حقق فيه بطولة دوري أبطال أوروبا مع فريقه ليفربول الإنجليزي

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