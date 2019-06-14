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“الفراعنة” ينتصرون على “تنزانيا” من دون “صلاح”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تغلب المنتخب المصري على نظيره التنزاني بهدف يتيم في المباراة الودية التي جمعت الفريقين تحضيرا لنهائيات أمم افريقيا التي ستقام في بلاد الفراعنة في 21 من الشهر الجاري وحتى 19 منه

سجل الهدف الوحيد في المباراة اللاعب المصري أحمد المحمدي برأسية في الدقيقة 64، ضمن المواجهة الاستعدادية الأولى بالنسبة للبلد المضيف صاحب الرقم القياسي في عدد الفوز بلقب المسابقة القارية الأغلى

ومن المقرر أن يخوض المنتخب المصري مباراة ودية أخرى أمام غينيا يوم الأحد المقبل لضمان جاهزيته إبان لقاء الافتتاح الرسمي لأمم افريقيا عندما يلاقي نظيره زيمبابوي

 

وشهدت  المباراة غيابا بارزا للنجم العالمي محمد صلاح بسبب التحاقه المتأخر بكتيبة أغيري بعد أن كان يقضي إجازته في الغردقة رفقة عائلته، بعد موسم مثير حقق فيه بطولة دوري أبطال أوروبا مع فريقه ليفربول الإنجليزي

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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