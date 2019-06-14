ريمونتادا “أسترالية” على البرازيل في “كأس العالم للسيدات”

عادت سيدات أستراليا من بعيد، بعد أن قلبن خسارتهن من نتيجة 0-2 إلى فوز بنتيجة 3-2 أمام منتخب البرازيل لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن بطولة كأس العالم للسيدات الذي تحتضنه فرنسا هذه الأيام

السيليساو أعلنوها حربا منذ البداية، ففي الدقيقة 26 أحرزت مارتا الهدف الأول لتحذو كريستياني حذو زميلاتها وتسدد الطلقة الثانية في شباك الأستراليات في الدقيقة 38 لكن بنات الكنغر عرفن كيف يقلصن الفارق قبل لحظات من صافرة الحكم في الوقت الذي أعلنه بدلا من الضائع بواسطة كاتلين فورد

الشوط الثاني لم تنتظر سيدات أستراليا كثيرا ليعدلن النتيجة ويعدن في السباق بعد 13 دقيقة فقط بإمضاء خولي لوجارزو أما الهدف الثالث فتولت أمره مدافعة السامبا وقدمت فوزا على طبق من ذهب للكنغر في الدقيقة 66 عندما سجلت خطأ لحارسة مرماها

وبهذه النتيجة ارتقت أسترليا إلى قمة المجموعة بـ6 نقاط، بينما تحل البرازيل خلفها بـ 3 نقاط في المركز الثاني بالتساوي مع سيدات النيراتزوري إيطاليا

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