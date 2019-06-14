“بريبش” يبرز مهاراته بالكرة الاستعراضية.. وطموح بتمثيل ليبي مشرف في “سال”

يشارك اللاعب عبد المعز بريبش، بمنافسات دورة الألعاب الإفريقية الشاطئية، التي انطلقت منافساتها أمس بالرأس الأخضر، وذلك في لعبة كرة القدم الاستعراضية.

ونشر “بريبش”، عبر حسابه على “فيسبوك”، مقطع فيديو استعرض خلاله مهاراته في الكرة الحرة (فريستايل فوتبول – freestyle football)، هذه اللعبة التي تتمتع بتاريخ قديم لكنها لم تنتشر بشكل واسع إلا مؤخرا عن طريق الترويج لها عبر موقع “يوتيوب”، خاصة في أوروبا الشرقية والدول اللاتينية والآسيوية والاسكندنافية، وإفريقيا لاتزال اللعبة على أول خطى الانتشار، حيث أدرجتها دورة سال الشاطئية في الراس الأخضر، بهدف نشرها أكثر في القارة السمراء.

ويُعد لاعبنا عبد المعز بريبش، من أقدم اللاعبين على مستوى العرب وإفريقيا، ومن اللاعبين المساهمين في نشر اللعبة في ليبيا، وقد بدأ بريبش مع “الفريستايل فوتبول” بشكل رسمي عام 2008، وأنشأ قناة له على “يوتيوب” في العام ذاته.

ويبدأ “بريبش” التنافس الرسمي بعد تبنيه من قبل اللجنة الأولمبية الليبية، ودفعت به في الألعاب الأفريقية الشاطئية بطموحات التمثيل المشرف لليبيا.

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