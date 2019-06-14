الجداف الليبي يجري تحضيراته لشاطئية أفريقيا

باشر الجداف الدولي الليبي، عبد السلام محمد، مرانه الأول على ضفاف جزيرة سال، عقب الوصول إلى دولة الرأس الأخضر تحضيرًا لخوض منافسات الدورة الأفريقية للألعاب الشاطئية.

وتستضيف مدينة سال بدولة الرأس الأخضر ، دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية، في الفترة من ١٤ إلى ٢٤ يونيو الجاري.

وتشمل دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية، عدة ألعاب هي السباحة والتجديف والشراع وكرة السلة والكرة الطائرة والكاراتيه والتنس وكرة القدم الحرة وألعاب قوى وكرة اليد.

وتشارك ليبيا في 4 ألعاب رياضية، وهي التجديف وكرة القدم الاستعراضية والسباحة والشراع.ويمثل ليبيا في رياضة التجديف، الرياضي، عبد السلام محمد، وبإشراف المدرب زاهر فنص، علما بأن أعضاء بعثة المنتخبات الوطنية الليبية تضم 13 شخصًا بين إداريين ورياضيين حسب قرارات اللجنة الأولمبية الليبية.

ويرأس الوفد الليبي هلال دبنون، وإداري البعثة عمر سميّع مندوبا عن الهيئة العامة للشباب والرياضة، التي تكفلت بمصروفات هذه المشاركة ويرافق البعثة طبياً الدكتور عصام الدناع.

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