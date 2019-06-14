“هازارد” سادس أكثر نجوم كرة القدم استقبالا من الجماهير

قدم نادى ريال مدريد الإسبانى مساء الخميس نجمه الجديد البلجيكي إيدن هازارد القادم من صفوف تشيلسي الإنجليزي، لوسائل الإعلام والجماهير، فى ملعب “سانتياجو برنابيو”.

وشهد حفل تقديم هازارد، حضور 50 ألف متفرج من مشجعى ريال مدريد الإسبانى، وهو سادس أكبر حضور جماهيرى لحفل تقديم أحد نجوم كرة القدم، والثالث فى ريال مدريد.

ويعد حفل استقبال جماهير الفريق الملكى للنجم البرتغالى كريستيانو رونالدو فى صيف عام 2009 هو الأكبر، والذى شهد حضور 75 ألف متفرج، ثم النجم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا من قبل جماهير نابولى الإيطالى 65 ألف متفرج، زلاتان إبراهيموفيتش 60 ألف متفرج، نيمار 57 ألف متفرج والبرازيلى كاكا 55 ألف متفرج.

وضم ريال مدريد إيدن هازارد من تشيلسي الإنجليزي فى صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو، وبعقد لمدة 5 سنوات.

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