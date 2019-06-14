الزروق يتفقد وفد ليبيا في سال

أخبار ليبيا 24 – خاص

تفقد رئيس اللجنة الاولمبية جمال الزروق و المهندس خالد الزنكولي بعثة ليبيا المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية الأولى (سال 2019) التي انطلقت بمدينة سال بجمهورية الرأس الأخضر .

وحضر الزيارة رئيس البعثة “هلال دبنون”، والإداري العام للبعثة الأستاذ عمر اسميع .

وجاءت هذه الزيارة للاطمئنان على بعثة ليبيا والاستماع إلى ملاحظات الرياضيين الفنية بعد بداية تدريباتهم ومعاينة موقع المنافسات.

ويتواجد رئيس اللجنة الأولمبية الليبية “جمال الزروق” والأمين العام للجنة “خالد الزنكولي” في سال بالرأس الأخضر للمشاركة في اجتماعات رابطة اللجان الأولمبية الأفريقية (الانوكا) التي تعقد على هامش الدورة.

وتشارك ليبيا في دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية الأولى ك ليبيا بعد 4 رياضات هي (التجديف والسباحة والكايت بوردنج “سيرف” وكرة القدم الاستعراضية) .

ويتكون وفد ليبيا من “هلال دبنون” رئيسا للوفد و”عمر سميّع” إداري عام والطبيب “عصام الدناع” وبالرياضيين السباح “حماد الفلاح” والجداف “عبدالسلام محمد” والمدرب الوطنى “زاهر فنص”ورياضيي الكايت بوردنج “فايز الوليد” و”رياض قطوسة” و”ياسر بووذن” والمدرب الوطنى “جلال الوليد” ورياضي كرة القدم الاستعراضية “عبدالمعز بريبش” .

يشار إلى أن دورة الألعاب الإفريقية الشاطئية سال 2019” هي النسخة الأولى للدورة وتشارك فيها 45 دولة أفريقية .

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