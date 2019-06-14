فعاليات رياضية وشبابية تستعد لإطلاق قافلة طبية لغات

أخبار ليبيا 24 – خاص

تستعد عدد من الفعاليات الرياضية والشبابية في مدينة بنغازي لإطلاق قافلة طبية لمدينة غات، وذلك دعمًا منها لهذه المدينة التي تعرضت لسيول وفيضانات خلال الفترة الماضية أدت إلى أضرار كبيرة ونزوح عدد كبير من العائلات .

وواصلت اللجنة المكلفة من مكتب الرياصة بنغازي بتسيير القافلة الطبية اجتماعاتها بمقر بيوت الشباب بنغازي .

وأكد رئيس اللجنة المكلفة خالد المقصبي أن القافلة الطبية ستتكون من طاقم طبي وأدوات ومعدات طبية وأدوية ستنطلق منتصف الأسبوع المقبل.

المقصبي أشار إلى أن اللجنة اجتمعت الاربعاء بحضور رئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بالمهمة، ونائب رئيس الوزراء عبد السلام البدري الذي وعد بتسهيل موضوع النقل .

وأوضح في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 أن هذا العمل جاء لمساعدة أهالي مدينة غات التي تعرضت للفيضانات والسيول .

يشار إلى أن الاجتماع حضره مدير مكتب الرياضة فرج نجم و رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه جمال الرعيض، ورئيس اللجنة المكلفة بتسيير القافلة خالد المصلي، وأعضاء اللجنة ومسؤول بيوت الشباب زهير الحداد، وعدد من أعضاء بيوت الشباب.

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