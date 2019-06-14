اختتام المهرجان الرياضي التاورغي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أقام مكتب الشباب والرياضـة تاورغـاء علـى أرضية ملعـب نادي النصـر الرياضـي بمنطقـة البركـة في مدينـة بنغازي مهـرجان رياضـي بمناسبة عيـد الفطـر المبـارك وشمل المهرجان إقامة دوري لكـرة القـدم باسـم الشهيـد علـي المرتجـع التـاورغي .

وقال عضو اللجنة المنظمة للمهرجان عبدالفتاح البـوره إن المهرجان شهد مشاركة 12 فريق اغلبهم من أبناء تاورغاء .

البـوره أضاف – لأخبار ليبيا 24 – أن المسابقة كانت بنظـام خـروج المغلوب, وأقيمت المباريات في الفتـرة الصباحيـة والمسائيـة .

وأشار إلى أنه شارك في المهرجان لاعبين ينشطون في الدوري الليبي الممتــاز والدرجـة الأولى والثانيـة, أبرزهم لاعبًا الأهلي بنغازي محمد العكشي التاورغي، ومحمد سعيد التاورغي, ولاعب الخمس أيوب أعمارة, ولاعب التعاون منذر عون, ومهاجم الشط الهادي أعمارة ولاعب الهلال نصر الدين ليكيمع التاورغي .

هذا وحضر الحفل الختـامي للمهرجان كلا من نائب رئيس مجلس الإدارة بنادي النصر صلاح العرفي, وكذلك شهد حضور عـدة شخصيات من مدينة تاورغاء أبرزهم رئيس المجلـس البلـدي تاورغـاء عبدالمولى أعظومة, ورئيس مكتب الشبـاب والرياضـة سـالم أرحـومه, وبحضور جماهيـري غفيـر .

وقـد تم تكريـم أسـرة نادي النصـر بتسليمها درع باسم شبـاب تاورغاء , وكذلك تكريم أسـرة الشهيـد علـي المرتجع التاورغي .

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