السامبا تتخطى بوليفيا في افتتاح كوبا أميركا

قص المنتخب البرازيلي صاحب الضيافة شريط البطولة أمام بوليفيا على ملعب المورمبي في ساوباولو بثلاثية في انطلاق النسخة الـ46 من بطولة كوبا أميركا .

وانتظرت السامبا وبقميصها الأبيض غير المعتاد حتى الدقيقة الـ50 من عمر المباراة عندما تحصلت على ركلة جزاء بعد ملامسة مدافع بوليفيا الكرة بيده ليعود الحكم الأرجنتيني نيستور بايتانا إلى تقنية الفيديو، ليفتتح فيليب كوتينهو أول أهداف أصحاب الأرض وسط فرحة عارمة من الجمهور البرازيلي .

وضاعف السيليساو بعد 3 دقائق النتيجة بعد هجمة سريعة وعرضية من فيرمينهو ليضع كوتينهو نفسه نجما لافتتاح البطولة بعد كرة رأسية أسكنها شباك أبناء العاصمة.

وقبل نهاية المباراة بدقائق تمكن إيفرتون سواريس من تسجيل الهدف الثالث للسامبا بعد مجهود فردي واختراق للدفاع من الجهة اليسرى ليضع البرازيل في صدارة المجموعة وتحصد أول 3 نقاط جعلتها تبدأ البطولة بأفضل طريقة ممكنة في سعيها للتتويج باللقب التاسع في تاريخها في كوبا أميركا.

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