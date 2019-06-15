الهلال ينظم تأبينية للاعب مفتاح التركي

أخبار ليبيا24- خاص

نظمت إدارة نادي الهلال تأبينيه لفقيد النادي ومدينة بنغازي لاعب كرة السلة مفتاح التركي مساء أمس الجمعة وذلك في منزل الفقيد في منطقة البركة .

وكان اللاعب قد توفي إثر حادث أليم وهو في طريقه إلى جمهورية مصر العربية، حيث حضر التأبين أعضاء من اللجنة التسييرية لنادي الهلال و عدد كبير من الشخصيات الرياضية من عدة مدن ورياضيين من مختلف الأندية .

وتخلل التأبين كلمات داعية لفقيد نادي الهلال من أندية الهلال والنصر و التحدي وخالد بن الوليد والاهلي بنغازي و المروج وخالد بن الوليد ورابطة قدامى الرياضيين ومنتدى بنغازي الثقافي .

هذا وقدمت عدد من الأندية والروابط دروع تذكارية وشهادات تكريم لأسرة التركي .

ويعتبر التركي من اللاعبين الذين مثلو الهلال في آخر 10 سنوات ويمتاز بالخلق الرفيع و يلقى محبة واحترام بين زملائه في جميع الأندية.

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