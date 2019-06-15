ميسي ورونالدو ونيمار.. عائدات مالية تفوق رُبع رواتب الليبين

كشفت مجلة فوربس الأمريكية عن قائمة الرياضيين الأكثر دخلاً منذ شهر يونيو/ حزيران 2018 وحتى نفس الفترة من عام 2019، والتي تصدر فيها ميسي القائمة.

وهذه من المرات النادرة التي يتصدر فيها لاعب كرة قدم القائمة حيث اعتاد لاعبو كرة السلة والملاكمة أن يكونوا في الصدارة، كما أنها المرة الأولى التي يحتل فيها لاعبو كرة القدم المراكز الثلاثة الأول في القائمة.

واحتل الملاكم الأمريكي الشهير فلويد مايويذر قائمة العام الماضي بينما حلّ ميسي هذه المرة في الصدارة بعدما استطاع أن يجمع 127 مليون دولار منذ عام.

وقالت المجلة إن 92 مليون دولار جمعها ميسي من راتبه وبعض الحوافز والأرباح، بينما بقية الإيرادات جاءت من إيرادات أخرى مثل الإعلانات.

وجاء في المرتبة الثانية كريستيانو رونالدو البرتغالي لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي حالياً وريال مدريد سابقاً بعدما جمع 109 مليون دولار، لكن رونالدو يعتمد أكثر من ميسي على الإعلانات التي جمعت له 44 مليون دولار.

وجاء البرازيلي نيمار المحترف في صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في المرتبة الثالثة مع دخل سنوي وصل إلى 75 مليون دولار.

وبهذا يكون عائدات ميسي ورونالدو ونيمار يُشكلون حوالي ربع رواتب موظفي ليبيا شهرياً.

وجاء محمد صلاح اللاعب العربي الوحيد في قائمة فوربس بحلوله في المرتبة 98 عالمياً مع عائدات وصلت إلى 25.1 مليون دولار حيث حصل على 16 مليون دولار رواتب ومحفزات والبقية حصل عليها من عائدات الإعلانات.

أما الفرنسي لاعب فريق مانشستر يونايتد بول بوغبا، فقد جاء بالمركز 44 برصيد 33 مليون دولار.

وتضم القائمة أفضل 100 رياضي من 25 دولة، بوجود 62 رياضيا أمريكيا من مختلف الألعاب، في حين كان هناك 38 مركزا لبقية الرياضيين من 24 دولة أخرى، وتصل أرباح هؤلاء المائة في القائمة مجتمعة إلى 4 مليارات دولار، وبذلك تكون قد ارتفعت بنسبة 5 ٪ عن العام السابق.

ووضعت مجلة فوربس امرأة وحيدة في القائمة وهي نجمة التنس سيرينا ويليامز حيث تبلغ أرباحها 29.2 مليون دولار.

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