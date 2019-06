فوز برازيلي ساحر في أول مباريات كوبا أمريكا 2019

افتتح منتخب البرازيل مسعاه لإحراز لقب كوبا أمريكا للمرة الأولى منذ 2007، بفوز كبير على نظيره البوليفي أمس الجمعة بنتيجة 3-0، في افتتاح النسخة الـ46 من البطولة القارية المقامة في البرازيل.

وفرض لاعب وسط برشلونة فيليبي كوتينيو، نفسه نجماً لشوط المباراة الثاني، بتسجيله هدفين قبل أن يؤكد البديل إيفرتون النقاط الثلاث لأصحاب الضيافة بهدف ثالث.

وبعد هذا الفوز الذي افتتح به المنتخب البرازيلي البطولة ومنافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضاً منتخبي فنزويلا والبيرو، خطا المنتخب البرازيلي أولى خطواته نحو تلميع صورته أمام جمهوره من خلال التتويج بالبطولة القارية الغائبة عن خزائنه منذ 12 عاماً.

