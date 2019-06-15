التانغو يبدأ رحلته في كوبا أميركا

اليوم هو بداية جديدة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فاليوم يبدأ البرغوث أولى خطواته في تحقيق حلمه وحلم الملايين من عشاقه وهو معانقة لقب قاري مع منتخب التانغو ليسكت آلاف الأفواه التي تتحدث عن فشل ميسي مع منتخب بلاده رغم وصوله لـ3 نهائيات متتالية.

ضربة البداية للأرجنتين في كوبا أمريكا التي تحتضنها البرازيل ستكون صعبة لأن الخصم هو منتخب كولومبيا الذي دائما ما يضع بصمته بين المنتخبات اللاتينية.

فالكاو وخميس رورديغيز سيحاولون تأكيد علو كعبهم من خلال اختراق دفاعات التانغو والوصول إلى شباكهم لحصد النقاط الـ3 في أولى الجولات.

من جهته لن يرضخ ميسي ولن يستسلم منذ بداية المشوار إذ يرغب نجم برشلونة في تحقيق الكوبا أمريكا تأكيدا على أحقيته بأن يكون أفضل لاعبي العالم هذا العام ولتتويج مجهوده بكرة ذهبية نهاية الموسم.

مباراة ستشهد منافسة كبيرة والـ90 دقيقة ستكون كافية لترجيح كفة منتخب على الأخرى فكلاهما مؤهلان لبلوغ مراحل متقدمة في هذه النسخة من الكوبا.

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