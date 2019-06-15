رابتورز يتوج بالـNBA وينتزع اللقب من ووريورز

استطاع تورينتو رابتورز التتويج بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الـNBA بعد تغلبه على حامل اللقب ومستضيفه غولدن ستيت ووريورز بـ114 نقطة مقابل 110 نقاط في المباراة السادسة في سلسلة النهائي.

وتقاسم الفريقان السيطرة على المباراة حتى حسم الضيوف المواجهة السادسة رغم تألق نجوم ووريورز، إلا أنهم حسموا المباراة بفارق وصل إلى 4 نقاط في النهائي.

وحسم رابتورز سلسلة النهائي بأربع مباريات مقابل مباراتين لصالح ووريورز ليحرم أبطال الموسمين الماضيين من التتويج بلقبه الرابع في آخر 5 مواسم ويضع حدا لهيمنته المطلقة على كرة السلة الأمريكية في المواسم الأخيرة، ليصبح تورنتو رابتور أول فريق كندي يتوج باللقب.

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