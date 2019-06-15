الوداد يطالب بدوري أبطال أفريقيا

ترددت أنباء حول تقديم الوداد المغربي شكوى للمحكمة الرياضية الدولية “التاس” يطالبها فيها بمنحه لقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي الرياضي التونسي.

وشهد نهائي هذه النسخة جدلا كبيرا فبعد احتساب اللقب للترجي وتتويجه به رسميا في ملعب رادس إثر انسحاب الوداد من مباراة الإياب اعتراضا على عدم وجود “الفار” ، قرر بعدها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بقيادة رئيسه الملغاشي أحمد أحمد في اجتماعه في باريس إعادة مباراة الإياب في ملعب محايد، هذا ويستعد الترجي لتقديم شكوى للمحكمة الرياضية من خلال ملف متكامل يوضح كل ما دار أثناء المباراة وبعدها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية