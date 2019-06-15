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ليبيا تنافس على تحديد مراكز التجديف

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يخوض الجداف عبد السلام محمد منافسات تحديد المركز الخامس والسادس ضمن فردي التجديف والتي تشهد مشاركة 10 دول ضمن دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية المقامة بالرأس الأخضر.

وكان عبد السلام محمد قد ودع منافسات الدور ربع النهائي مساء أمس حيث شهدت المشاركة الليبية إيجابية في ظل عدم التحضيرات للمنافسات بشكل جيد ما أثر على المستوى في المنافسات الأفريقية بعد الظروف التي تعيشها البلاد في الفترة الحالية.

ومثل المنتخب الوطني للتجديف عبد السلام محمد وبإشراف من المدرب زاهر فنص رفقة بعثة ليبيا المشاركة في الدورة ضمن ألعاب سال 2019.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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