ليبيا تنافس على تحديد مراكز التجديف

يخوض الجداف عبد السلام محمد منافسات تحديد المركز الخامس والسادس ضمن فردي التجديف والتي تشهد مشاركة 10 دول ضمن دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية المقامة بالرأس الأخضر.

وكان عبد السلام محمد قد ودع منافسات الدور ربع النهائي مساء أمس حيث شهدت المشاركة الليبية إيجابية في ظل عدم التحضيرات للمنافسات بشكل جيد ما أثر على المستوى في المنافسات الأفريقية بعد الظروف التي تعيشها البلاد في الفترة الحالية.

ومثل المنتخب الوطني للتجديف عبد السلام محمد وبإشراف من المدرب زاهر فنص رفقة بعثة ليبيا المشاركة في الدورة ضمن ألعاب سال 2019.

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