كلوب مُستعد لضم نيكولاس بيبي مُقابل التخلي عن محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب، يرغب في التعاقد مع لاعب نادي ليل الفرنسي، الإيفواري نيكولاس بيبي.

حيث أن فريق ليفربول قدم عرضاً للنادي الفرنسي لضم هدافه نيكولاس بيبي، في فترة سوق الانتقالات الحالية، إلا أنهما لم يتوصلا بعد إلى اتفاق، لوجود عرضين آخرين مهمين جداً.

كما أعلنت التقارير أن يورغن كلوب مستعد للتضحية بالنجم المصري محمد صلاح إذا كان ذلك سيسهل الحصول على خدمات بيبي.

وأوضحت أيضاً أن كلوب يرغب في شراء الجناح الإيفواري بسبب توتر العلاقة بينه وبين صلاح في الآونة الأخيرة.

هذا وشارك نيكولاس بيبي، البالغ من العمر 24 عاماً، في 38 مباراة بالدوري الفرنسي، في الموسم الماضي، أحرز خلالها 22 هدفاً، إضافة إلى 11 تمريرة حاسمة.

