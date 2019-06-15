المنتخب الوطني في المركز الـ105 عالميا

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم أمس الجمعة تصنيف شهر يونيو للمنتخبات، إذ حل منتخبنا الوطني في المرتبة الـ105 عالميا والـ24 على مستوى القارة السمراء بينما جاء في الترتيب الـ14 عربيا.

أما في صدارة ترتيب الفيفا فجاء المنتخب البلجيكي أولا يليه بطل العالم المنتخب الفرنسي بينما حل المنتخب البرازيلي ثالثا.

وعلى مستوى القارة الأفريقية فقد تصدر تصنيف الفيفا المنتخب السنغالي والذي جاء في المركز الـ21 عالميا، يليه منتخب تونس الذي ارتقى للمركز الـ25 عالميا، أما في المركز الثالث أفريقيا فجاء المنتخب النيجيري بينما استطاع المنتخب المغربي حصد المركز الرابع على مستوى القارة السمراء والـ27 عالميا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية