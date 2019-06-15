كوتينهو يرد على برشلونة بعد ثلاثية بوليفيا

عقب توهجه في اللقاء الافتتاحي لبطولة كوبا أمريكا، قال لاعب المنتخب البرازيلي فيليب كوتينهو لصحيفة ماركا الإسبانية إنه يشعر بساعدة كبيرة لما تلقاه من دعم من قبل مشجعي برشلونة عقب تسجيله للأهداف الثلاثة التي مكنت منتخب بلاده من حصد أول ثلاث نقاط له في البطولة.

وأضاف النجم البرازيلي”أنه عاش مراحل صعبة هذ الموسم داخل ملعب الكامب نو ولم يقدم المستوى المأمول ولكن ذلك يحدث كثيرا في كرة القدم.

وتتواجد البرازيل مستضيفة بطولة كوبا أمريكا في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات البيرو وفنزويلا وبوليفيا، ويسعى المنتخب جاهدا لضمان التأهل كمتصدر للمجموعة والانطلاق بقوة.

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