بيرو تستهل مشوارها بـ”كوبا أمريكا” بمواجهة فنزويلا

يلتقي منتخبا البيرو وفنزويلا مساء اليوم السبت في افتتاح مشاركتهما بمنافسات كوبا أمريكا التي تستضيفها البرازيل.

ويتواجد المنتخبان ضمن المجموعة الأولى إلى جانب المنتخبين البرزايلي والبوليفي اللذين استهلا مشوارهما في البطولة في لقاء الافتتاح الذي انتهى بثلاثية نظيفة لصالح راقصي السيلساو.

وعلى صعيد المشاركات حضر المنتخب البيروفي في 31 نسخة سابقة من البطولة وتوج في مناسبتين أعوام 1939 و1975 بينما لم يسبق للمنتخب الفنزويلي تحقيق إنجاز يذكر سوى الحصول على المركز الرابع عام 2011.

وتعد البرازيل الأكثر ترشيحا لبلوغ الدور القادم في صدارة المجموعة فيما القتال سيكون على أشده بين منتخبات البيرو وفنزويلا وبوليفيا للحصول على المركز الثاني والتأهل للدور الثاني.

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