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بيرو تستهل مشوارها بـ”كوبا أمريكا” بمواجهة فنزويلا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يلتقي منتخبا البيرو وفنزويلا مساء اليوم السبت في افتتاح مشاركتهما بمنافسات كوبا أمريكا التي تستضيفها البرازيل.

ويتواجد المنتخبان ضمن المجموعة الأولى إلى جانب المنتخبين البرزايلي والبوليفي اللذين استهلا مشوارهما في البطولة في لقاء الافتتاح الذي انتهى بثلاثية نظيفة لصالح راقصي السيلساو.

وعلى صعيد المشاركات حضر المنتخب البيروفي في 31 نسخة سابقة من البطولة وتوج في مناسبتين أعوام 1939 و1975 بينما لم يسبق للمنتخب الفنزويلي تحقيق إنجاز يذكر سوى الحصول على المركز الرابع عام 2011.

وتعد البرازيل الأكثر ترشيحا لبلوغ الدور القادم في صدارة المجموعة فيما القتال سيكون على أشده بين منتخبات البيرو وفنزويلا وبوليفيا للحصول على المركز الثاني والتأهل للدور الثاني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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