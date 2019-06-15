ناصر لـ218: عرض الكويت ينتظر موافقة المدينة

أوضح لاعب خط وسط فريق المدينة محمد ناصر، أنه اتفق فعليا مع نادي التضامن الكويتي للانتقال إلى صفوفه هذا الصيف لمدة موسم واحد في انتظار موافقة نادي المدينة الملتزم معه بالعقد.

وقال محمد ناصر في تصريحات لـ”218″، السبت، أنه يأمل سير الأمور على خير ما يرام حتى تتاح له فرصة الاحتراف والانطلاق إلى منصة جديدة تمكنه من تطوير مستواه الكروي.

وبدأ لاعب فريق المدينة حياته الكروية في فريق الاتحاد قبل أن ينتقل إلى فريق أبي الأشهر ليقدم عروضا قوية هذا الموسم مع فريق المدينة أبرزها هدفه الحاسم في شباك فريق الاتحاد، كما استدعي لقائمة المدرب الجزائري عادل عمروش حين كان مدربا للمنتخب الوطني في وقت سابق.

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