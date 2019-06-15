“ضربة موجعة” للسنغال قبل بداية الكان

تعرض المنتخب السنغالي لضربة موجعة تسبق افتتاحه لمشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا التي ستقام في مصر، حيث تأكد غياب نجمه ولاعب ليفربول الإنجليزي ساديو ماني عن المباراة الأولى التي ستجمعهم بتنزانيا بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وتحصل نجم ليفربول على إنذارين من اللون الأصفر في المباراتين الأخيرتين بالتصفيات أمام كل من مدغشقر وغينيا الاستوائية.

وفي ذات السياق قال المدير الفني لمنتخب أسود التيرانغا أليو ساسيسه أن المنتخب سيظل قويا حتى في غياب ماني.

ويتواجد المنتخب السنغالي في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات كينيا والجزائر وتنزانيا.

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