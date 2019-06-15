اخبار الرياضة

النصر يرد على البنزرتي بشأن خالد مجدي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خاطبت إدارة نادي النصر المتمثلة في رئيسها عزالدين الوكواك، إدارة نادي البنزرتي التونسي التي أبدت رغبتها في ضم مهاجمها خالد مجدي بضرورة تقديم عرضهم المالي المفصل إن أرادوا التعاقد مع اللاعب الذي يرتبط بعقد مع الفريق حتى صيف عام 2020.

وانفردت “218” بنشر نص الرسالة التي تشير إلى طلب النصر من البنزرتي تقديم العرض المالي المناسب للدخول في المفاوضات الرسمية بعدما أبدى الفريق التونسي اهتمامه باللاعب.

ويمتلك مجدي على غرار عرض البنزرتي عرضا آخر من فريق اتحاد العاصمة الجزائري لكن البنزرتي التونسي كان الأكثر جدية بمراسلة نادي النصر واتفاقه المبدئي مع اللاعب الذي عبر عن نيته لخوض تجربة الاحتراف خاصة وأنه يعد من أبرز مهاجمي المنتخب الوطني ونادي النصر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك