النصر يرد على البنزرتي بشأن خالد مجدي

خاطبت إدارة نادي النصر المتمثلة في رئيسها عزالدين الوكواك، إدارة نادي البنزرتي التونسي التي أبدت رغبتها في ضم مهاجمها خالد مجدي بضرورة تقديم عرضهم المالي المفصل إن أرادوا التعاقد مع اللاعب الذي يرتبط بعقد مع الفريق حتى صيف عام 2020.

وانفردت “218” بنشر نص الرسالة التي تشير إلى طلب النصر من البنزرتي تقديم العرض المالي المناسب للدخول في المفاوضات الرسمية بعدما أبدى الفريق التونسي اهتمامه باللاعب.

ويمتلك مجدي على غرار عرض البنزرتي عرضا آخر من فريق اتحاد العاصمة الجزائري لكن البنزرتي التونسي كان الأكثر جدية بمراسلة نادي النصر واتفاقه المبدئي مع اللاعب الذي عبر عن نيته لخوض تجربة الاحتراف خاصة وأنه يعد من أبرز مهاجمي المنتخب الوطني ونادي النصر.

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