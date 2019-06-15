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مدرب نيجيريا: مجموعتنا في “الكان” صعبة

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعتبر المدير الفني لمنتخب نيجيريا جيرنوت رور أن المجموعة الثانية التي وقع فيها النسور الخضراء في قرعة نهائيات أمم افريقيا التي ستنطلق في 21 من الشهر الجاري، صعبة حيث تضم غينيا ومدغشقر وبورندي.

وأكد المدرب من خلال تصريحات على الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي، أن القرعة معقولة لكنها ليست سهلة وتضم منتخبات لن تكون في المتناول مثل الغينيين الذي قال عنهم رور إنهم جيدون فنيا وأقوياء بدنيا.

كما أثنى مدرب النسور على منتخب مدغشقر الذي أحدث المفاجأة خلال التصفيات وبوروندي التي أقصت الغابون وهذا ما دفعه للجزم بأن التقدم من دور إلى آخر لن يكون سهلا، حسب رأيه.

وأشار الألماني الى صغر سن مجموعته الوطنية، بيد أنه أكد على جاهزيتهم والخبرة التي اكتسبوها من خلال كأس العالم الماضي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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