أوروغواي جاهزة لمواجهة الإكوادور

أنهى المنتخب الأوروغواي تحضيراته لمواجهة الإكوادور في افتتاح مبارياته ببطولة كوبا أميركا التي تستضيفها البرازيل حيث يتواجد الألبيسيلستي في المجموعة الثالثة إلى جانب تشيلي واليابان والإكوادور.

ويطمح منتخب الأوروغواي معززا بنجميه اديسون كافاني ولويس سواريز إلى تجاوز الدور الأول في صدارة المجموعة من ثم الانتقال إلى الدور الثاني وافتكاك اللقب.

وأجرى منتخب الأوروغواي مرانه الأخيرة بشكل مغلق دون وسائل الإعلام بطلب من قبل مدرب الفريق أوسكار تاباريز.

وحصد منتخب الأوروغواي لقب بطولة كوبا أميركا في 15 مناسبة سابقة ليصبح المنتخب الأكثر تتويجا بلقبها منذ انطلاقها عام 1916.

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