اخبار الرياضة

أوروغواي جاهزة لمواجهة الإكوادور

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أنهى المنتخب الأوروغواي تحضيراته لمواجهة الإكوادور في افتتاح مبارياته ببطولة كوبا أميركا التي تستضيفها البرازيل حيث يتواجد الألبيسيلستي في المجموعة الثالثة إلى جانب تشيلي واليابان والإكوادور.

ويطمح منتخب الأوروغواي معززا بنجميه اديسون كافاني ولويس سواريز إلى تجاوز الدور الأول في صدارة المجموعة من ثم الانتقال إلى الدور الثاني وافتكاك اللقب.

وأجرى منتخب الأوروغواي مرانه الأخيرة بشكل مغلق دون وسائل الإعلام بطلب من قبل مدرب الفريق أوسكار تاباريز.

وحصد منتخب الأوروغواي لقب بطولة كوبا أميركا في 15 مناسبة سابقة ليصبح المنتخب الأكثر تتويجا بلقبها منذ انطلاقها عام 1916.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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