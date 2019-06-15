اخبار الرياضة

شباب أوكرانيا أبطالا للعالم لأول مرة بتاريخهم

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دخل المنتخب الأوكراني التاريخ بتتويجه أول مرة منذ تأسيسه بلقب كأس العالم لكرة القدم للشباب تحت 20 سنة عندما حقق فوزا على نظيره الكوري الجنوبي ب 3-1 اليوم السبت بالمباراة الختامية في بولندا.

وتأخر شباب أوكرانيا بهدف لصفر أمام خصمهم بهدف في الدقيقة الخامسة بأقدام لي كانغ إن إثر ضربة جزاء، لكن لم تحبط عزائمهم حيث أعلن فلاديسلاف سوبرياها نفسه بطلا للمباراة بتسجيله الهدف الأول لمنتخبه في الدقيقة 34 من الشوط الأول، ثم ثنى الحصيلة في الدقيقة 52.

وقبل نهاية المواحهة المصيرية زاد هياري تزيتايشفيلي من أوجاع كوريا الجنوبية وأحرز ثالث أهدف منتخبة لعلنهم أبطالا للعالم لأول مرة في تاريخهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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