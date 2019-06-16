السامبا تعلن إصابة مدافع الريال الجديد

تلقى ريال مدريد أنباءً سيئة بعد تعرض مدافع المنتخب البرازيلي إيدير ميليتاو لإصابة خلال تدريبات البرازيل المسائية تحضيراً للجولة الثانية أمام فنزويلا في كوبا أمريكا .

وذكرت التقارير الصحفية البرازيلية أن ميليتاو لم يستطع استكمال التدريبات بعد تعرضه لإصابة على مستوى الفخذ، ولم يشارك المدافع المنضم حديثاً لريال مدريد في المباراة الافتتاحية لكوبا أمريكا والتي تغلبت فيها البرازيل على بوليفيا بثلاثية نظيفة .

وكان المدافع البرازيلي قد خضع للفحوصات الطبية من قبل الجهاز الطبي لمنتخب السامبا حيث ستتم متابعة إصابته مساء اليوم قبل ذكر الفترة التي سيغيب عنها عن البطولة.

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