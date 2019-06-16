زاباتا: ليس من السهل أن تحل مكان فالكاو

أعرب مهاجم المنتخب الكولومبي دوفان زاباتا عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه منتخب بلاده أمام الأرجنتين في أولى مباراة للمنتخبين في بطولة أمم أفريقيا ضمن المجموعة الثانية.

وأوضح زاباتا بأنه “كنا نعرف جيداً أنه مرت سنوات عديدة دون الفوز على منتخب الأرجنتين رغم امتلاكه نجوماً من الطراز الأول، وأضاف: الفوز بهدفين أمام الأرجنتين يعد هدية للشعب الكولومبي، لكن ما تزال هناك مباريات قوية وهامة” .

“ليس من السهل أن تحل مكان مهاجم مثل راداميل فالكاو، التغييرات منحت الفريق قيمة إضافية حيث جاء منها هدفان رغم أننا صنعنا العديد من الفرص خاصة في الدقائق الأخيرة” .

وكان زاباتا قد حل بديلاً في المباراة للمهاجم المخضرم راداميل فالكاو ليتمكن من أحراز الهدف الثاني والذي أنهى أحلام التانغو في العودة للمواجهة ولتخطف كولومبيا أول 3 نقاط ولتتصدر المجموعة.

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