في ظاهرة غريبة.. إلغاء هدف بعد احتسابه بخمس دقائق في كوبا أمريكا

سيطر التعادل السلبي على المباراة التي جمعت منتخبي فنزويلا وبيرو، التي جرت بينهما السبت، وذلك في مستهل مشوارهما ضمن بطولة “كوبا أمريكا 2019″، في البرازيل.

حيث ألغى حكم الساحة الدولي الكولومبي، ويلمار رولدان، هدفاً لمنتخب بيرو بداعي التسلل، وذلك بعد خمس دقائق من احتسابه، سجله اللاعب ​كريستوفر غونزاليس​ مبكرًا، في الدقيقة السابعة من انطلاق صافرة البداية، بناء على توصية من حكم الفار.

وألغى الحكم هدفاً آخر لبيرو أيضاً، سجله المهاجم جيفرسون فارفان، في الدقيقة 64، بتسديدة رأسية.

هذا وأكملت فنزويلا اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب خط الوسط، لويس ماغو، في الدقيقة 75 من زمن اللقاء.

واكتفى كل من المنتخبين بنقطة واحدة، بعد هذا التعادل، ويتقاسمان المركزين الثاني والثالث في المجموعة الأولى، بفارق نقطتين خلف، منتخب البرازيل صاحب الأرض الذي تغلب على نظيره البوليفي، بثلاثية نظيفة، في المباراة الافتتاحية للبطولة.

