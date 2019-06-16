انطلاق منافسات دوري القطاعات الحكومية لكرة القدم ببلدية جالو

جالو 16 يونيو 2019 (وال)- انطلقت ببلدية جالو اليوم السبت، منافسات دوري القطاعات الحكومية لكرة القدم بالبلدية.

هذا وتقام منافسات الدوري الذي ينظمه مكتب الشباب والرياضة بجالو، بالتعاون مع النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين – الواحات، على أرضية ملعب نادي التضامن بالبلدية، بمشاركة “18” فريق حكومي تم تقسيمها على “4” مجموعات.

وفي مباراة الافتتاحية بحضور جماهيري غفير، جمعت فريقي المجلس التسييّري وجامعة بنغازي فرع جالو، وانتهت بتفوق فريق جامعة بنغازي بنتيجة 5 – 2.

يُشار إلى أن منافسات دوري القطاعات الحكومية لكرة القدم بالبلدية، ستقام بواقع مباراتين في اليوم على مدى شهر كامل. (وال- جالو) ف ك/ ر ت

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