استمر منتخب أوكرانيا بتحقيق سلسلة مفاجآته وانتصاراته، ليتوج بلقب بطل كأس العالم للشباب لكرة القدم، تحت 20 عاماً، على حساب نظيره الكوري الجنوبي، إثر فوزه عليه بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية.

حيث وضع الكوري الجنوبي لي كانغ، بلاده في المقدمة بهدف مبكر سجله، في الدقيقة الخامسة من انطلاق صافرة البداية، من ضربة جزاء.

ورد المهاجم الأوكراني فلاديسلاف سوبرياغا، بهدفين متتاليين لبلاده ومن ثم سجل زميله غيورغي تسيتايشفيلي، هدف الأمان الثالث، قبل دقيقة من الوقت الأصلي للقاء الذي أقيم السبت على ملعب ستاديون فيدزيفا في مدينة لودز البولندية.

هذا وحصلت أوكرانيا بذلك، لأول مرة في تاريخها، على لقب بطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم، تحت 20 عاماً.

The post أوكرانيا تظفر بكأس العالم للشباب لأول مرة في تاريخها appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا