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سكالوني يفسّر سر خسارة التانغو أمام كولومبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني أن منتخب بلاده قدم مباراة جيدة من ناحية الأداء لكن كولومبيا كانت الطرف الأفضل خلال المواجهة الأولى للتانغو ضمن المجموعة الثانية لكوبا أميركا .

وفسر سكالوني تغييره للمهاجم كون أغويرو والدفع بالمهاجم ماتياس سواريز في آخر 10 دقائق من المباراة التي خسرتها الأرجنتين بهدفين دون مقابل أمام كولومبيا .

وأوضح مدرب التانغو في تصريحات تلفزيونية لقناة (TNT SPORT) الأرجنتينية عقب المباراة “لا أريد توجيه اللوم لأي لاعب في المنتخب، كلنا ارتكبنا الأخطاء، والدفع بماتياس سواريز في آخر عشر دقائق مكان أغويرو كان لتنشيط الهجوم بعد التشاور مع المدربين المساعدين”

وفي ختام تصريحاته قال سكالوني “سنصحح الأخطاء التي ارتكبناها في المواجهات المقبلة وسنسعى لتقديم الأفضل خلال باقي البطولة”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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