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بعثة الكايت بوردينغ تغادر إلى الرأس الأخضر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلقت البعثة الليبية للكايت بوردينغ في رحلة متوجهة إلى الرأس الأخضر لتشارك في دور الألعاب الأفريقية الشاطئية التي تستضيفها مدينة سال.

وستنطلق السباقات بداية من يوم الثلاثاء على أن تكتمل في الأسبوع ذاته حيث تشارك ليبيا في البطولة الأفريقية الشاطئية بمجموعة من الرياضات منها السباحة والتجديف وكرة السلة والطائرة.

وبدأت المشاركة الليبية في دورة الألعاب الأفريقية منذ 14 من شهر يونيو الحالي بعدة ألعاب بعد أن تكفلت هيئة الشباب والرياضية بتغطية المصروفات المالية بطلب من قبل اللجنة الأولمبية الليبية التي رفضت تفويت فرصة التواجد في هذا الحدث الأفريقي على الرغم من الظروف الصعبة التي تعانيها البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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