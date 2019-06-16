ساري مدربا ليوفنتوس

تعاقد يوفنتوس رسميا مع المدرب الإيطالي ماورتسيو ساري ليقود الفريق ابتداء من الموسم المقبل لمدة 3 سنوات ليخلف المدرب السابق ماسمليانو أليغري.

وأعلن يوفنتوس عن تعيين ساري الذي فك ارتباطه مع فريقه السابق تشلسي الإنجليزي بعدما حقق معه لقب الدوري الأوروبي العام الماضي وقاده للحصول على المركز الثالث في الدوري الإنجليزي.

ونشرت بعض التقارير الصحفية أن يوفنتوس سيدفع مبلغا ماليا يقدر بحوالي 4 ملايين يورو كتعويض لتشيلسي.

ودرب ساري في إيطاليا امبولي لمدة ثلاث سنوات قبل أن ينتقل إلى نابولي ويقوده بين موسمي 2015 إلى 2018.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية