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ساري مدربا ليوفنتوس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعاقد يوفنتوس رسميا مع المدرب الإيطالي ماورتسيو ساري ليقود الفريق ابتداء من الموسم المقبل لمدة 3 سنوات ليخلف المدرب السابق ماسمليانو أليغري.

وأعلن يوفنتوس عن تعيين ساري الذي فك ارتباطه مع فريقه السابق تشلسي الإنجليزي بعدما حقق معه لقب الدوري الأوروبي العام الماضي وقاده للحصول على المركز الثالث في الدوري الإنجليزي.

ونشرت بعض التقارير الصحفية أن يوفنتوس سيدفع مبلغا ماليا يقدر بحوالي 4 ملايين يورو كتعويض لتشيلسي.

ودرب ساري في إيطاليا امبولي لمدة ثلاث سنوات قبل أن ينتقل إلى نابولي ويقوده بين موسمي 2015 إلى 2018.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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