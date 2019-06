“الشباب والرياضة” تهنئ الجداف الليبي عبد السلام محمد بعد فوزه في الدورة الأفريقية

المتوسط:

هنأت الهيئة العامة للشباب والرياضة الجداف الليبي “عبد السلام محمد” بعد حصول على الترتيب الخامس في منافسات فردي التجديف في الدورة الأفريقية الأولى للألعاب الشاطئية التي تقام بمدينة سال بجمهورية الرأس الأخضر خلال يونيو الجاري.

وأضافت الهيئة، أنها ” حريصة على دعم الفرق والمنتخبات بالمشاركات الدولية لرفع راية الوطن بالمحافل الدولية”.

والجدير بالذكر أن سباقات التجديف في دورة الألعاب الشاطئية الأفريقية الأولى شارك فيها 10 دول أفريقية.

