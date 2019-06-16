“بروفة” أخيرة لمصر قبل الكان

يستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره الغيني مساء اليوم في ثاني مبارياته الودية قبل خوض منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر ابتداء من 21 الشهر الجاري.

وستكون مواجهة غينيا الأخيرة للفراعنة قبل مواجهة زيمبابوي في افتتاح مباريات الكان يوم الجمعة المقبل.

وواجه المنتخب المصري نظيره الغيني 8 مرات سابقات بين لقاءات ودية ورسمية حقق فيها الفراعنة الفوز في ثلاث مناسبات مقابل فوزين لغينيا بينما خيم التعادل على المواجهات الثلاث الأخرى.

وسيسعى مدرب المنتخب المصري المكسيكي خافيير أغيري لتجربة جميع العناصر قبل أيام من بدأ منافسات الكان، وسيتصدرهم نجم ليفربول محمد صلاح المتوج مؤخرا مع فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا.

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