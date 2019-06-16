نادي التحدي بحج حجيل يشرع بصيانة ملعبه

يواصل نادي التحدي بحج حجيل في بلدية مرزق اهتمامه بالرياضة والمنشآت الرياضية بعد نجاحه في تنظيم النشاط الرمضاني لشباب المنطقة.

يسعى النادي هذه الأيام لتجهيز ملعب النادي بمجهودات ذاتية ودون انتظار دعم الجهات المسؤولة، إذ يأمل القائمون على النادي اعتماد الملعب في أقرب وقت ممكن.

وأكد نادي التحدي عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك” أنه يعي جيدا أنه لا يملك الإمكانيات ولكنه يملك “رجالا مخلصين” يسعون دائما للاهتمام بالمنشآت الرياضية داخل النادي.

وأثنت إدارة النادي على كل من ساهم في هذا العمل ومنهم الجهات الخدمية وشباب ورجال المنطقة، وقالت “كل الشكر والتقدير والاحترام لهؤلاء الرجال”.

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