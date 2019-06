خلفاً لـ«أليغري».. نادي يوفنتوس يتخذ ماوريسيو ساري مُدرباً له

كشف نادي يوفنتوس عن تعيين الإيطالي ماوريسيو ساري مدرباً جديداً له خلفا لماكسيميليانو أليغري.

حيث قال يوفنتوس في بيان نشره عبر موقعه الرسمي:

“الآن عاد ساري إلى إيطاليا، حيث قضى معظم مسيرته التدريبية، ومن اليوم سيتولى زمام الأمور في يوفنتوس بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2022، خلفاً للمدرب أليغري الذي رحل عن اليوفي مع نهاية موسم 2018-2019”.

هذا وأشرف ساري الذي يبلغ من العمر 60 عاماً على تدريب تشيلسي الإنجليزي في الموسم المنصرم، وقاده للتتويج بلقب الدوري الأوروبي يوروبا ليغ، كما أنهى مسابقة الدوري الإنجليزي في المركز الثالث، وبلغ نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

كما سبق له تدريب مجموعة من الأندية الإيطالية في الدرجتين الأولى والثانية، لكن محطته الأبرز كانت مع نابولي، الذي أشرف عليه بين العامين 2015 و2018، وساهم في تحسين أدائه، بل أصبح فريق الجنوب الإيطالي في عهد ساري، أكبر المنافسين المحليين لنادي يوفنتوس.

