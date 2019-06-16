اخبار الرياضة

تونس تواجه بورندي وديا قبل الكان

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد نجاحه في تحقيق الفوز على نظيره الكرواتي وصيف العالم وديا في كرواتيا، يستعد المنتخب التونسي لمواجهة بورندي في رادس بآخر مبارياته التحضيرية قبل السفر إلى مصر استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

وشهدت تشكيلة نسور قرطاج العديد من التعديلات في المعسكر الأخير، إذ غادر كل من علي معلول ونادر الغندري وحمدي النقاز وفخرالدين بن يوسف بقرار من الإطار الفني.

ويسعى المنتخب التونسي بقيادة الآن جيراس الى التتويج بالكان للمرة الثانية في تاريخه خاصة أن نسور قرطاج حسّن من تصنيفه في الفيفا إذ أصبح يحتل المركز الثاني أفريقيا والأول عربيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك