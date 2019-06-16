تونس تواجه بورندي وديا قبل الكان

بعد نجاحه في تحقيق الفوز على نظيره الكرواتي وصيف العالم وديا في كرواتيا، يستعد المنتخب التونسي لمواجهة بورندي في رادس بآخر مبارياته التحضيرية قبل السفر إلى مصر استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

وشهدت تشكيلة نسور قرطاج العديد من التعديلات في المعسكر الأخير، إذ غادر كل من علي معلول ونادر الغندري وحمدي النقاز وفخرالدين بن يوسف بقرار من الإطار الفني.

ويسعى المنتخب التونسي بقيادة الآن جيراس الى التتويج بالكان للمرة الثانية في تاريخه خاصة أن نسور قرطاج حسّن من تصنيفه في الفيفا إذ أصبح يحتل المركز الثاني أفريقيا والأول عربيا.

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